Уголовное дело Спасского и Гравина поступило в Тверской суд

Скриншот видео Материалы уголовного дела в отношении главы администрации Ленинского городского округа Подмосковья Алексея Спасского и его бывшего заместителя Альберта Гравина, задержанных по подозрению в получении взятки, поступило в Тверской суд Москвы, сообщили РЕН ТВ в пресс-службе суда.