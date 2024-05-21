Самый красивый электрический багги в мире стал доступен для заказа 

Callum Skye / © Callum В ноябре прошлого года Ян Каллум, который разработал такие модели автомобилей, как Jaguar F-Type, Aston Martin DB7, DB9 и Vanquish, представил компактный четырехместный электрический внедорожник Callum Skye.
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