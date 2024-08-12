ИРИНА АЛКСНИС Учитывая, что Запад открыто вписался в курскую авантюру, снова пошли комментарии (от тревожно-рассудительных до истерических), что Россия обязана дать на это жесткий ответ, потому что, если все снова ограничится заявлениями про пересечение очередной красной линии, это для нее плохо кончится.
Не гоните лошадей
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ХА
Харченко Александр
Автор, как говорят некоторые, не гони пургу, и не паникуй
Ответить
3 час.
Марина
Госпожа Осминина вы на свое отражение в зеркале посмотрите))))). Честное слово, шизофрении на вашем лице даже больше, особенно, если почитать ваши "книги" и послушать ваши высказывания на вашем сайте))))))))))))))))))
Ответить
38 мин.
Марина
и где?
Ответить
37 мин.
Свежие комментарии