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Не гоните лошадей

Не гоните лошадей

ИРИНА  АЛКСНИС Учитывая, что Запад открыто вписался в курскую авантюру, снова пошли комментарии (от тревожно-рассудительных до истерических), что Россия обязана дать на это жесткий ответ, потому что, если все снова ограничится заявлениями про пересечение очередной красной линии, это для нее плохо кончится.

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Комментарии
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ХА
Харченко Александр
Автор, как говорят некоторые, не гони пургу, и не паникуй
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3 час.
Марина
Госпожа Осминина вы на свое отражение в зеркале посмотрите))))). Честное слово, шизофрении на вашем лице даже больше, особенно, если почитать ваши &quot;книги&quot; и послушать ваши высказывания на вашем сайте))))))))))))))))))
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38 мин.
Марина
и где?
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37 мин.

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