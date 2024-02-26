Месси, Джокович и Ферстаппен претендуют на премию лучшему спортсмену мира по версии Laureus

Футболист Лионель Месси, теннисист Новак Джокович и чемпион мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Макс Ферстаппен вошли в число кандидатов на премию лучшему спортсмену 2023 года по версии Laureus World Sports Academy.
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