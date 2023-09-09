Теннисист Медведев заявил о своих сомнениях перед 1/2 финала US Open

Российский теннисист Даниил Медведев, комментируя свой выход в финал Открытого чемпионата США (US Open), заявил, что для победы над таким соперником, как испанец Карлос Алькарас, необходимо быть лучше самого себя, что у него получилось в поединке.
Российский теннисист Даниил Медведев, комментируя свой выход в финал Открытого чемпионата США (US Open), заявил, что для победы над таким соперником, как испанец Карлос Алькарас, необходимо быть лучше самого себя, что у него получилось в поединке.
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