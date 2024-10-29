Астраханские власти начали проверку после видео из детского центра «Ручеек»

Резонансным делом теперь занимаются не только правоохранительные органы. Астраханское министерство социального развития и труда начало служебную проверку после видео, которое сняли в селе Икряном днем 25 октября.
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