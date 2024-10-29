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Астраханские власти начали проверку после видео из детского центра «Ручеек»

Астраханские власти начали проверку после видео из детского центра «Ручеек»

Резонансным делом теперь занимаются не только правоохранительные органы.  Астраханское министерство социального развития и труда начало служебную проверку после видео, которое сняли в селе Икряном днем 25 октября.

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