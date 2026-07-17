NYP: американка приковала дочь к забору в жару, потому что хотела отдохнуть

Мать в США приковала 13-летнюю дочь цепью к забору в жару, потому что хотела отдохнуть, пишет New York Post.
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