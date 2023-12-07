Российская певица Маша Распутина выступила с критикой в адрес молодых артистов. Исполнительница призналась, что не может назвать имя молодого коллеги, с которым хотела бы записать совместную песню, а также отметила, что у музыкантов нового поколения отсутствует индивидуальность и все они выглядят на одно лицо.