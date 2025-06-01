Развожаев: в Брянской области произошел подрыв моста и крушение поезда, погибли 7 человек

Руководитель города федерального значения Севастополя сообщил, что ночью в Брянской области произошел подрыв моста и крушение поезда:«Это не просто ЧП, это бесчеловечный акт террора, направленный против мирных жителей, который потрясает своей жестокостью и цинизмом».