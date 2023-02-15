Захарова сравнила увольнение выпускников МГИМО в Польше с инквизицией

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова сравнила со средневековой инквизицией увольнение из МИД Польши всех сотрудников-выпускников Московского государственного института международных отношений (МГИМО).
Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова сравнила со средневековой инквизицией увольнение из МИД Польши всех сотрудников-выпускников Московского государственного института международных отношений (МГИМО).
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