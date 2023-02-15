Газета.ру

8 006 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Власов
    Не знает пословицу, что нельзя плевать в колодец, вот и получил.В Госдуме объясни...
  • Ole Ole
    Highly likely это США с шайкой таких же преступниковГосдеп заявил о н...
  • Валерий Соловьев
    Ургант это кто?Иван Ургант расск...

Захарова сравнила увольнение выпускников МГИМО в Польше с инквизицией

Захарова сравнила увольнение выпускников МГИМО в Польше с инквизицией

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова сравнила со средневековой инквизицией увольнение из МИД Польши всех сотрудников-выпускников Московского государственного института международных отношений (МГИМО).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх