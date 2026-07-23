CENTCOM: ВС США начали очередную серию ударов по Ирану

Американские военные вновь начали наносить удары по территории Ирана. Об этом в соцсети X сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) В ведомстве отметили, что удары по иранским военным объектам начали наносить в 18:45 по времени Восточного побережья США (1:45 мск).