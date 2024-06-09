КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДАСегодня 48K прочитали В последнее время появилось всё больше суждений и намёков о скором сворачивании СВО, дескать, Россия ограничится освобождением Донбасса и созданием буферной зоны вокруг границ и пойдёт на переговоры с западными хозяевами Украины.
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