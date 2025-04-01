Politico: Германия разместит пять тысяч военных в Литве для укрепления НАТО

Развернуть контингент планируют к 2027 году Германия планирует разместить на территории Литвы пять тысяч военнослужащих в рамках своей стратегии по укреплению восточного фланга НАТО, передает издание Politico.
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