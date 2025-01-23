Риелтор Горский: покупать жилье для сдачи в аренду выгоднее в Москве и Петербурге

Наиболее выгодно приобретать недвижимость для получения высокого дохода от сдачи в аренду в Москве и Санкт-Петербурге, считает президент Ассоциации риелторов Северной столицы и Ленинградской области Игорь Горский.
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