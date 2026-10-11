Липецкая школьница спасла истекающего кровью кота и получила международную премию

Кот был в ужасном состоянии – истекал кровью, и, казалось, шансов выжить у него почти не было.Варвара Гузнаева из Липецкой области стала победительницей международной премии «Мой ласковый и нужный зверь».
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