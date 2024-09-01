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Царьград

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Плохой запах изо рта: врач назвала неочевидный симптом сахарного диабета

Плохой запах изо рта: врач назвала неочевидный симптом сахарного диабета

Специалист заявила, что в норме тело должно пахнуть чуть ли не розами.Врач Диана Генварская рассказала о том, что неприятный запах изо рта может быть признаком серьезных заболеваний, таких как сахарный диабет, ацидоз и проблемы с почками.

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