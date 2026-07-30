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Аргументы недели

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Бразилия начала отказывать россиянкам на поздних сроках беременности во въезде в страну

Бразилия начала отказывать россиянкам на поздних сроках беременности во въезде в страну

Бразильские пограничники начали массово отказывать во въезде беременным гражданкам РФ. Власти подозревают, что целью поездки является не отдых, а получение новорожденным паспорта Бразилии.

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