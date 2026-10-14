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Царьград

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В Екатеринбурге компания «Инвестиции Плюс» восстановила почву после иска прокуратуры

В Екатеринбурге компания «Инвестиции Плюс» восстановила почву после иска прокуратуры

АО «Инвестиции Плюс» выровняло территорию и сформировало травяной покров на участке в Чкаловском районе Екатеринбурга после того, как Орджоникидзевский районный суд обязал компанию рекультивировать землю по иску природоохранной прокуратуры.

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