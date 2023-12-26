«Чтобы не было хуже»: В Киеве появились те, кто открыто заявляет, что пора признать победу Путина

АС Анатолий Страшко В 2024 году будет решаться вопрос об Одесской и Николаевской областях. Без них никакой демилитаризации и речи быть не может быть. Денацификацией куска этой территории будут заниматься другие -венгры, словаки, поляки. Потом мы и их денацифицируем со временем. Я не ёрничаю. Так будет. Нацизму нет места на Земле. С этим все согласятся, глядя на то, что в Газе демонстрирует Израиль.

Кошмар Главное для России не Украина, а США и НАТО. Путин пойдёт на переговоры только тогда, когда США заявят о своей готовности обсуждать ультиматум Путина, который он озвучил НАТО в декабре 2021 года. А НАТО пойдёт на переговоры только тогда, когда цели России в СВО будут достигнуты полностью. Может быть даже чуть раньше.