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«Чтобы не было хуже»: В Киеве появились те, кто открыто заявляет, что пора признать победу Путина

«Чтобы не было хуже»: В Киеве появились те, кто открыто заявляет, что пора признать победу Путина

Фото: REUTERS В Киеве есть те, кто считает, что пора признать победу президента России Владимира Путина в конфликте, чтобы избежать худшего сценария для Украины, об этом заявил украинский политолог Вадим Карасев на канале Politeka.

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
В 2024 году будет решаться вопрос об Одесской и Николаевской областях.  Без них никакой демилитаризации и речи быть не может быть. Денацификацией куска этой территории будут заниматься другие -венгры, словаки, поляки. Потом мы и их денацифицируем со временем.  Я не ёрничаю. Так будет. Нацизму нет места на Земле. С этим все согласятся, глядя на то, что в Газе демонстрирует Израиль.
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15 час.
Кошмар
Главное для России не Украина, а США и НАТО. Путин пойдёт на переговоры только тогда, когда США заявят о своей готовности обсуждать ультиматум Путина, который он озвучил НАТО в декабре 2021 года.  А НАТО пойдёт на переговоры только тогда, когда цели России в СВО будут достигнуты полностью. Может быть даже чуть раньше.
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14 час.
Юрий Золотарев
Признавайте, НЕ признавайте - России на вас, бандеросню, НАПЛЕВАТЬ! Пока не сдохнете - никаких &quot;переговоров&quot; с вами, мразью, НЕ БУДЕТ!
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8 час.

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