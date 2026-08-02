Нaтaлья Пoклoнcкaя рacкрылa иcтинную причину рaзвoдa

Семейная идиллия самого узнаваемого депутата Госдумы Натальи Поклонской подошла к финалу. Пока общественность обсуждала слухи, Поклонская, которую многие помнят как «самого красивого прокурора», решила нарушить молчание и внести ясность в историю своего расставания с Иваном Соловьевым, бывшим руководителем аппарата уполномоченного по правам человека в России.