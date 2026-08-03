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Новости Китая - всё о бизнесе КНР

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Санкции США против компаний Китая дестабилизируют мировую торговлю

Санкции США против компаний Китая дестабилизируют мировую торговлю

Министерство коммерции Китайской Народной Республики выступило с резким осуждением решения Соединенных Штатов включить более 40 китайских организаций в список ограничительных мер в рамках так называемого «Закона о предотвращении принудительного труда уйгуров».

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