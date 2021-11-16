«Нафтогаз»: Украина будет терять два миллиарда долларов в год из-за «Северного потока — 2»

© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinЧитать ria.ru в В случае запуска газопровода «Северный поток — 2» ежегодные потери Украины составят около двух миллиардов долларов, заявил в беседе с агентством Рейтер глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.