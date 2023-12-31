EClinicalMedicine: найден препарат, снижающий риски развития болезней сердца

У пациентов с сердечной недостаточностью и сахарным диабетом II типа прием дапаглифлозина снижает вероятность развития сердечно-сосудистых осложнений, выяснили ученые из Национального церебрального и сердечно-сосудистого центра (Осака, Япония).
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