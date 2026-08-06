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Царьград

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О покушениях в России запретили говорить: "Дронщиков" выбивают один за другим. Но СМИ велели молчать

О покушениях в России запретили говорить: "Дронщиков" выбивают один за другим. Но СМИ велели молчать

За неделю два покушения на ключевых разработчиков русских FPV-дронов — сначала под Тулой ранили основателя "Русской лаборатории воздушного транспорта" Андрея Черезова, а теперь под Екатеринбургом подорвали автомобиль гендиректора "Уралдронзавода" Владимира Ткачука, создателя дронов "Упырь".

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