О покушениях в России запретили говорить: "Дронщиков" выбивают один за другим. Но СМИ велели молчать

За неделю два покушения на ключевых разработчиков русских FPV-дронов — сначала под Тулой ранили основателя "Русской лаборатории воздушного транспорта" Андрея Черезова, а теперь под Екатеринбургом подорвали автомобиль гендиректора "Уралдронзавода" Владимира Ткачука, создателя дронов "Упырь".
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