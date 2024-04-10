Администрация Киева отказались включать городские фонтаны с целью экономии

Городская государственная администрация Киева сообщила, опираясь на информацию от предприятия «Киевводфонд», что в текущем году запуск крупных фонтанов в центральной части города не планируется с целью экономии ресурсов.
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