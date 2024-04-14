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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хеллибак сделал 5-й шатаут в сезоне, отразив 30 бросков «Колорадо». У «Виннипега» 194 пропущенных гола в сезоне – меньше всех в НХЛ

Вратарь «Виннипега» был признан второй звездой матча против «Эвеланш» (7:0) в регулярном чемпионате НХЛ.

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