Кейт Миддлтон решилась изменить судьбу своего старшего сына

Болезнь принцессы повлияла на ее планы. Кейт Миддлтон и принц Уильям с Джорджем, Луи и Шарлоттой LEGION-MEDIAЕще год назад никто бы ни на минуту не усомнился в том, что будущее принца Джорджа, старшего сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма, предопределено.