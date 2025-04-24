В Петербурге за 13 млн расширят платную парковку

Упорядочить дорожный хаос в центре Петербурга помогла платная парковка. Но выделенных в четырех районах парковочных мест все равно мало, и в начале этого года в Смольном начали обсуждать возможность расширения зоны.
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