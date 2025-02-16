Политика как он...
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Политика как она есть

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В Израиль доставили тяжелые авиабомбы MK-84

В Израиль доставили тяжелые авиабомбы MK-84

Партия тяжелых авиабомб MK-84 массой 2 000 фунтов (около 907 кг), запрет на поставку которых Израилю отменил президент США Дональд Трамп в конце января, доставлена в Израиль морем и выгружена в порту Ашдода.

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