В Израиль доставили тяжелые авиабомбы MK-84

Партия тяжелых авиабомб MK-84 массой 2 000 фунтов (около 907 кг), запрет на поставку которых Израилю отменил президент США Дональд Трамп в конце января, доставлена в Израиль морем и выгружена в порту Ашдода.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии