В Израиль доставили тяжелые авиабомбы MK-84

Политика как она есть

Партия тяжелых авиабомб MK-84 массой 2 000 фунтов (около 907 кг), запрет на поставку которых Израилю отменил президент США Дональд Трамп в конце января, доставлена в Израиль морем и выгружена в порту Ашдода.