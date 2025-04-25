НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

173 подписчика

Болельщики «Клипперс» использовали маски лошадей, чтобы отвлечь игроков «Денвера» во время штрафных

Болельщики «Клипперс» использовали маски лошадей, чтобы отвлечь игроков «Денвера» во время штрафных

Официального подтверждения причины такого выбора нет, но можно предположить, что это отсылка к любви звезды «Наггетс» Николы Йокича к лошадям.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх