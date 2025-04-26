Волгоградцам подсказали, как выбрать картофель для различных блюд

26 апреля отмечают Международный день варки картофеля. Праздник появился в России еще в 1861 году. При этом картофель до сих пор считается «вторым хлебом» и занимает важное место в рационе людей по всему миру.
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