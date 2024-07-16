Новые «AbramsX», «Leopard 3» и «Challenger 3» должны резко омрачить триумф русской армии

7 июня 70K прочитали Западный мир стоит на пороге жестокого выбора. Тамошний ВПК готов получить сотни миллиардов денег на модернизацию и перезапуск производства военной техники, ибо на носу грандиозная война.
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