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Вопреки всему Ургант желает через телеэкран ворваться в мой дом!

Вопреки всему Ургант желает через телеэкран ворваться в мой дом!

Из всех щелей начали прокрадываться в Россию «перепуганные патриоты» с совестью набекрень и практически стеклянными глазами  К тому же – так беспардонно и незвано! Помните, острословы подкорректировали одну известную шутку: «Ещё в старь на Руси говорили: «Незваный гость – хуже татарина!» Так вот сегодня эта прибаутка звучит более актуально: «Незваный гость – лучше Урганта!».

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