Какая погода будет всю масленичную неделю на Алтае и в день гуляний в воскресенье?

Погода будет радовать разнообразием всю неделю, а в воскресенье, 2 марта, ожидается почти настоящая весна В Алтайском крае почти всю неделю, на которую придется конец февраля и начало марта, дневная температура стабильно будет держаться в пределах -3.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии