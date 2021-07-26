Электрический кроссовер FF 91 от Faraday Future в 2022 - Обзор и Цена

Компания открыла магазин с яркими объявлениями в 2014 году во главе с Цзя Юэтингом, человеком, в то время называемым «Стив Джобс из Китая», обещавшего такую мощную возможность подключения транспортных средств, что она превратила бы автомобиль в «третье жилое пространство в Интернете».