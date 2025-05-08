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Царьград

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Москва получила более 20 тыс. уникальных реликвий благодаря горожанам за 6 лет

Москва получила более 20 тыс. уникальных реликвий благодаря горожанам за 6 лет

Проект "Москва - с заботой об истории" за шесть лет пополнился более чем 20 тысячами семейных реликвий.

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