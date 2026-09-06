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Газета.ру

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50 лет побегу летчика Беленко из СССР на истребителе МиГ-25

50 лет побегу летчика Беленко из СССР на истребителе МиГ-25

Виктор Иванович Беленко, его удостоверение личности и угнанный в Японию МиГ-25П  © Wikimedia Commons/CIA Museum/topwar.

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Александр Переверзев

"Я чувствовал себя свободным. Но для достижения своей цели мне требовались хорошая погода в Японии и полные баки топлива, и потребовался месяц, чтобы свести вместе эти два компонента. В течение этого месяца я выполнял свои обязанности так хорошо, что мои командиры были готовы меня повысить. Но 6 сентября 1976 года все компоненты сложились в единое целое». НА МОРДЕ ВСЁ БЫЛО НАПИСАНО У ЭТОГО ПРЕДАТЕЛЯ, НО НАШ  ОО  ОСОБЕННО И "НЕ ВГЛЯДЫВАЛСЯ" В ЕГО ФИЗИОНОМИЮ!