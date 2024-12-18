Рейсы начнут выполнять с 1 января Авиакомпания «Сибирь» (S7 Airlines) открыла продажу субсидируемых билетов на 2025 год в соответствии с решением о порядке предоставления субсидии от 26 ноября 2024 года, сообщили в авиакомпании.
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