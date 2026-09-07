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За рулем

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Стали известны ориентировочные цены на «люксовую Волгу»

Стали известны ориентировочные цены на «люксовую Волгу»

Кроссовер Monjaro Plus, позиционируемый как новый флагман всего модельного ряда Geely, получил пневмоподвеску и подруливающую заднюю ось.

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