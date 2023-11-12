"Идите на Киев!": Через Залужного пытаются реализовать план Пригожина и ЧВК "Вагнер"

Главком ВСУ Валерий Залужный будто бы зажил собственной жизнью, отличной от реальности. Уже неважно, существует он или нет - всё говорят за Валерия видео с призывами к солдатам покинуть окопы и захватить Киев.
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