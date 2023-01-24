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Глава МИД Финляндии Хаависто допустил рассмотрение заявки о вступлении в НАТО без Швеции

Глава МИД Финляндии Хаависто допустил рассмотрение заявки о вступлении в НАТО без Швеции

Переговоры с Турцией о вступлении Швеции в НАТО следует приостановить на несколько недель. Однако если процесс затянется, Финляндия пересмотрит свою заявку и присоединится к альянсу единолично, сказал министр иностранных дел страны Пекко Хаависто.

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