Глава МИД Финляндии Хаависто допустил рассмотрение заявки о вступлении в НАТО без Швеции

Переговоры с Турцией о вступлении Швеции в НАТО следует приостановить на несколько недель. Однако если процесс затянется, Финляндия пересмотрит свою заявку и присоединится к альянсу единолично, сказал министр иностранных дел страны Пекко Хаависто.