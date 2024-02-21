«Мегамаркет» изъял из продаж книги Достоевского, Оскара Уайльда и других авторов

Российскому маркетплейсу «Мегамаркет», принадлежащему Сбербанка, прислали список книг, которые нужно изъять из продажи в связи с содержащейся в них пропагандой ЛГБТ (деятельность ЛГБТ запрещена и признана экстремистской на территории РФ).
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