«Мегамаркет» изъял из продаж книги Достоевского, Оскара Уайльда и других авторов

Российскому маркетплейсу «Мегамаркет», принадлежащему Сбербанка, прислали список книг, которые нужно изъять из продажи в связи с содержащейся в них пропагандой ЛГБТ (деятельность ЛГБТ запрещена и признана экстремистской на территории РФ).