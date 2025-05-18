Встречное положение: новый раунд переговоров РФ и Украины может снова пройти в Стамбуле

Переговоры РФ и Украины могут продолжиться в Стамбуле, поскольку ни одна из сторон не высказала претензий по поводу этой площадки, заявил «Известиям» посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
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