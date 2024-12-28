Посягнул на права мигрантов - получил отпор. Нургалеев из НОД отчитал русских: "Уважать просто надо"

Андрей Павлов

"Комментировать такие высказывания сложно". Чего тут сложного? Обычный воинствующий национализм, поддерживаемый лоббистами из власти и олигархами. При соучастии правоохранительных и судейских органов. И вообще, как может у нас официально (!) существовать какое-то Национально-освободительное движение (НОД)? Освободительное от чего или кого? Власти мигрантов реально разве что не облизывают, хотя формально (т.е. для коренного населения) надувают щеки как Киса Воробьянинов. Право-, то есть кривоохранительные и судейские структуры за редчайшим (!) исключением в конфликте принимают сторону мигрантов. Так от кого освободительное? У нас есть диаспоры, у нас есть федерация мигрантов (госорган!), теперь еще НОД, не много ли? И еще они пасть разевают на вегетарианскую "Русскую общину", которую, кстати, ФСБ проверял на экстремизм. Не диаспоры, не этот НОД, а РО. Ау, Гарант, ты в курсе, что у тебя в стране творится?