В Петербурге в среду будет ветрено, но потеплеет до +5 градусов

В Петербурге с каждым днем становится все теплее, а солнце все чаще радует горожан. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время в городе наступит настоящая весенняя погода, с устойчивым «плюсом» на термометрах.
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