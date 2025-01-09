Презрение ко всему русскому народу: Медведев прокомментировал интервью Зеленского Ирэн Орлонская Дмитрий Медведев прокомментировал высказывания Зеленского, отметив, что его слова о презрении ко всему российскому народу нарушают современные нормы политической корректности.
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