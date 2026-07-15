Stripe и Advent International предложили $53 млрд за PayPal

Платежная система PayPal может сменить владельца. Как стало известно Reuters, платежная компания Stripe и инвестиционная Advent International совместно предложили более $53 млрд за покупку PayPal Holdings.
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