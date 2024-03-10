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В Самаре в результате ДТП с пешеходом пострадала пассажирка автомобиля

В Самаре в результате ДТП с пешеходом пострадала пассажирка автомобиля

Кроме наезда на пешехода, произошло столкновение двух транспортных средств.Как сообщает ГУ МВД России по Самарской области, вечером 9 марта, в областном центре произошло ДТП с участием автомобиля марки Форд Фокус.

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