Алаев о том, что «Ростов», «Краснодар» и «Факел» хотели попасть в одну группу Кубка: «Клубы из 4-й корзины сказали: «Не лишайте нас возможности приезда «Спартака» или «Зенита». Проголосовали за отмену ограничений по аэропортам»

– «Ростов», «Краснодар» и «Факел» находятся в тяжелом положении из-за закрытых аэропортов. У вас были предложения к РФС и РПЛ, которые могли бы облегчить жизнь? – Нас часто критикуют, что в Англии календарь составлен наперед, все все знают.