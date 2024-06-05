Алаев о том, что «Ростов», «Краснодар» и «Факел» хотели попасть в одну группу Кубка: «Клубы из 4-й корзины сказали: «Не лишайте нас возможности приезда «Спартака» или «Зенита». Проголосовали за отмену ограничений по аэропортам»

– «Ростов», «Краснодар» и «Факел» находятся в тяжелом положении из-за закрытых аэропортов. У вас были предложения к РФС и РПЛ, которые могли бы облегчить жизнь? – Нас часто критикуют, что в Англии календарь составлен наперед, все все знают.
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