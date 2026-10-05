Первый снег в Новосибирске выпадет 6–7 октября

Синоптики прогнозируют в Новосибирске на 6–7 октября мокрый снег с дождём и ночные заморозки до −2 градусов, из-за чего коммунальные службы перешли на усиленный режим работы, а водителям рекомендовали заменить летнюю резину.
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